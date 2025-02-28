الصدر يوجه بتوزيع سلات غذائية للعوائل في لبنان خلال شهر رمضان

2025-02-28 17:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، "مضيف آل الصدر" في لبنان بتوزيع السلات الغذائية على العوائل اللبنانية خلال شهر رمضان.

وقال المكتب الخاص للصدر في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "واستكمالاً للمواقف الإنسانية التي انتهجها السيد الصدر مع الشعب اللبناني الشقيق خلال محنته ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك وجه مضيف آل الصدر بالقيام بتوزيع السلات الغذائية على العوائل اللبنانية الكريمة طيلة أيام الشهر الفضيل".

وأشار البيان الى، ان "المضيف قد أكمل الاستعدادات اللازمة للمباشرة بتنفيذ العمل الإنساني وتوزيع السلات الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وحتى آخر يوم منه".