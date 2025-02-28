أربع سنوات بدون راتب.. المنتسب "أبو حمزة" يسرد قصة معاناته لشفق نيوز

2025-02-28 17:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ المنتسب منصور طالب عبد علي، المعروف بـ"أبو حمزة"، يعيش معاناةمستمرة منذ أكثر من أربع سنوات دون راتب، رغم مباشرته في وحدته وتنفيذه واجباتهبكل التزام.

خدمأبو حمزة (55 عاماً) في قيادة الشرطة الاتحادية سابقًا، ثم نُقل إلى قيادة شرطةبابل – قسم المزارات. في العام 2020، صدر بحقه مجلس تحقيقي انتهى بالحكم عليهثلاثة أشهر مع إخراجه من الخدمة، لكنه عاد إلى عمله بأمر من وزير الداخلية،استناداً إلى قرار يسمح بنقل المنتسبين ذوي العجز داخل محافظاتهم.

ومعذلك، لم يستلم راتبه منذ ذلك الوقت، رغم مرور أربع سنوات وشهرين على مباشرته،واقترابه من دخول الشهر الثالث الإضافي.

"بعتكل ما أملك لأعيش"

يقولأبو حمزة لوكالة شفق نيوز "في البداية كان أخي يساعدني، لكنه تعرض لحادثوفقد يده، فأصبحت وحدي أعيل عائلتي وأحفادي. بعت ما أملك، حتى أغنامي، ومعذلك، لم أتغيب عن عملي، فأنا ملتزم بالحضور حتى دون راتب".

ويضيف"راجعت كل الجهات، ذهبت إلى البرلمان، إلى الوزارات، إلى كل من يمكن أنينصفني، لكن بلا جدوى. حتى عندما التقيت بوزير الداخلية عبد الأمير الشمري في 1تموز/ يوليو 2024، تعاطف معي ووجه بمخاطبة الحسابات الاتحادية، لكن الرد جاء بعدمتوفر التخصيص المالي. بينما زملائي الذين كانوا معي في نفس الظروف استلموارواتبهم، أنا الوحيد الذي بقيت بلا راتب".

مناشدة

أبوحمزة رفع صوته مجدداً لإنصافه، مخاطباً وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، والقائدالعام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ويقول "أناإنسان لديّ كرامة. لا أطلب إحساناً، بل أريد حقي، راتبي الذي كفله لي القانونبعد أن باشرت بعملي مجدداً".