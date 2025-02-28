أربع سنوات بدون راتب.. المنتسب "أبو حمزة" يسرد قصة معاناته لشفق نيوز
شفقنيوز/ المنتسب منصور طالب عبد علي، المعروف بـ"أبو حمزة"، يعيش معاناةمستمرة منذ أكثر من أربع سنوات دون راتب، رغم مباشرته في وحدته وتنفيذه واجباتهبكل التزام.
خدمأبو حمزة (55 عاماً) في قيادة الشرطة الاتحادية سابقًا، ثم نُقل إلى قيادة شرطةبابل – قسم المزارات. في العام 2020، صدر بحقه مجلس تحقيقي انتهى بالحكم عليهثلاثة أشهر مع إخراجه من الخدمة، لكنه عاد إلى عمله بأمر من وزير الداخلية،استناداً إلى قرار يسمح بنقل المنتسبين ذوي العجز داخل محافظاتهم.
ومعذلك، لم يستلم راتبه منذ ذلك الوقت، رغم مرور أربع سنوات وشهرين على مباشرته،واقترابه من دخول الشهر الثالث الإضافي.
"بعتكل ما أملك لأعيش"
يقولأبو حمزة لوكالة شفق نيوز "في البداية كان أخي يساعدني، لكنه تعرض لحادثوفقد يده، فأصبحت وحدي أعيل عائلتي وأحفادي. بعت ما أملك، حتى أغنامي، ومعذلك، لم أتغيب عن عملي، فأنا ملتزم بالحضور حتى دون راتب".
ويضيف"راجعت كل الجهات، ذهبت إلى البرلمان، إلى الوزارات، إلى كل من يمكن أنينصفني، لكن بلا جدوى. حتى عندما التقيت بوزير الداخلية عبد الأمير الشمري في 1تموز/ يوليو 2024، تعاطف معي ووجه بمخاطبة الحسابات الاتحادية، لكن الرد جاء بعدمتوفر التخصيص المالي. بينما زملائي الذين كانوا معي في نفس الظروف استلموارواتبهم، أنا الوحيد الذي بقيت بلا راتب".
مناشدة
أبوحمزة رفع صوته مجدداً لإنصافه، مخاطباً وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، والقائدالعام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ويقول "أناإنسان لديّ كرامة. لا أطلب إحساناً، بل أريد حقي، راتبي الذي كفله لي القانونبعد أن باشرت بعملي مجدداً".