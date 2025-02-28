قصف تركي جديد في دهوك بعد يوم من إعلان أوجلان

2025-02-28 17:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- دهوك

كشف مصدر محلي، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، عن قصف بالطائرات التركية استهدف قرى ومناطق مختلفة في محافظة دهوك.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن: "قصفا استهدف مناطق وقرى مختلفة في جبل متين بقضاء العمادية في محافظة دهوك بإقليم كردستان".

وأضاف، أن "القصف استهدف القرى الجبلية، وأسفر عن خسائر في مزارع المواطنين، لكن لا يعرف حتى الآن عدد الخسائر البشرية".

ويأتي هذا القصف بعد يوم واحد من الإعلان التأريخي لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان ودعوته لإلقاء السلاح، وحل الحزب.