ضياء إسكندر: تداعيات رسالة أوجلان: فرصة سلام أم بداية صراع جديد؟
2025-02-28 18:01:11 - المصدر: راي اليوم
ضياء إسكندر
بعد تأجيل دام اثني عشر يوماً، جاء اليوم المنتظر في 27 شباط 2025، حيث ألقى القائد عبد الله أوجلان رسالته من سجنه في جزيرة إمرالي. كانت لحظة تاريخية أثارت اهتمام الجماهير الكردية في جميع أجزاء كردستان، بالإضافة إلى ترقّب دولي واسع. فقد حملت الرسالة إعلان حزب العمال الكردستاني (PKK) عن مبادرة سلام مع الحكومة التركية، في خطوة قد تعيد رسم مسار القضية الكردية بعد أكثر من أربعة عقود من الصراع المسلح.
من أهمّ ما جاء في كلمته: «أوجّه الدعوة لكل الجماعات لإلقاء السلاح، وأتحمّل المسؤولية التاريخية عن ذلك، وأدعو حزب العمال الكردستاني إلى عقد مؤتمر عام واتخاذ القرار بحلّ نفسه».… [+]