وصفهم بالقردة.. عقوبة بحق مورينيو بسبب هجومه على لاعبي غلطة سراي

2025-02-28 18:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، يوم الجمعة، إيقاف المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، وفرض غرامة مالية عليه، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها بعد تعادل فريقه فنربهتشه مع غريمه غلطة سراي في الدوري التركي لكرة القدم.

واتهم غلطة سراي المدرب البرتغالي بالإدلاء "بتصريحات عنصرية" عقب التعادل السلبي بين الغريمين التقليديين في إسطنبول الإثنين في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري.

وفي تصريحات أدلى بها عقب التعادل، ورد أن المدرب البرتغالي قال إن المتواجدين على مقاعد بدلاء غلطة سراي كانوا "يقفزون مثل القردة".

كما ورد أنه كرر انتقاداته للحكام الأتراك الذين غابوا عن هذه المواجهة الحساسة بين الغريمين والتي أدارها الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، وذلك بعدما طالب الناديان بطاقم أجنبي وفق ما تم تداوله.

وفي بيانه، أفاد غلطة سراي بأنه سيبدأ إجراءات جنائية ضد المدرب البرتغالي البالغ 62 عاما، قائلا "منذ بداية مهامه الإدارية في تركيا، أصدر مدرب فنربهتشه جوزيه مورينيو باستمرار تصريحات مهينة موجهة إلى الشعب التركي".

وتابع "تصاعدت حدة تصريحاته من مجرد تعليقات غير أخلاقية إلى خطاب لا إنساني بشكل لا لبس فيه. وبالتالي، نعلن رسميا عن نيتنا الشروع في إجراءات جنائية بشأن التصريحات العنصرية التي أدلى بها جوزيه مورينيو. وبناء عليه، سنقدم شكاوى رسمية إلى الاتحادين الأوروبي (ويفا) والدولي (فيفا) لكرة القدم".

ورد فنربهتشه الذي يحتل المركز الثاني في الدوري بفارق ست نقاط خلف غلطة سراي المتصدر، على اتهامات غريمه في بيان الثلاثاء قال فيه إن تصريح المدرب "أُخرِج تماما من سياقه وتم تحريفه عمدا".

وأضاف "كما يمكن لأي شخص يتمتع بالحس السليم أن يرى ويفهم، فإن هذه الكلمات التي استخدمها جوزيه مورينيو لوصف رد الفعل المفرط من جانب الجهاز الفني للفريق المنافس، لا يمكن اعتبارها عنصرية بأي شكل من الأشكال".

لكن لجنة الانضباط في الاتحاد التركي لكرة القدم عاقبت البرتغالي بالإيقاف لمباراتين بسبب تعليقاته ضد الحكم الرابع ومباراتين إضافيتين بسبب تصريحاته التي استهدفت مقاعد بدلاء غلطة سراي، معتبرة إياها "مخالفة للأخلاق الرياضية"، كما تم تغريمه بقرابة 42600 يورو.

واستلم مورينيو مهمة الاشراف على فنربهتشه الصيف المنصرم، وذلك بعد ثلاثة مواسم مع روما الإيطالي قاد خلالها نادي العاصمة إلى لقب مسابقة "كونفرنس ليغ" عام 2022.