2025-02-28 18:09:04 - المصدر: ايشان

رأى وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب، اليوم الجمعة، أن استيراد الغاز من إيران يعد أفضل الوجهات، وذلك لصعوبة الخيارات الأخرى. وقال الخطيب خلال مشاركته في منتدى أربيل السنوي الثالث، إن “مشكلة الكهرباء ليست محلية تتعلق بالعراق فقط، بل هي عالمية، وتعاني العديد من الدول في هذا الموضوع. وأضاف، أن “الدعم الحكومي في العراق لمشاريع الطاقة […]

ظهرت المقالة وزير الكهرباء الأسبق: استيراد الغاز من إيران أفضل الخيارات.. الوجهات الأخرى تحتاج وقتاً أولاً على ايشان.



