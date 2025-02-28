2025-02-28 18:09:04 - المصدر: ايشان

وجه زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، بتوزيع السلات الغذائية على العوائل اللبنانية طيلة أيام شهر رمضان المبارك. وذكر المكتب الخاص للصدر في بيان ورد لـ “إيشان”، أنه “استكمالاً للمواقف الإنسانية التي انتهجها سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) مع الشعب اللبناني الشقيق، خلال محنته ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك وجه سماحة القائد […]

ظهرت المقالة مبادرة من الحنانة لبيروت.. الصدر يوجه بتوزيع السلات الغذائية على العوائل اللبنانية خلال شهر رمضان أولاً على ايشان.



