2025-02-28 18:20:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الجمعة، عن إنجاز عدد من المشاريع الخدمية الصحية في محافظة ميسان.وقال رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي عبد الرزاق المالكي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه المشاريع تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأولويات عمل الفريق، الخدمية، بينها تقديم الخدمات للمناطق المحرومة ومنها منطقتي الرويشد في قضاء علي الغربي و الهدى في قضاء الكميت، والتي عانت من النقص الحاد في مجال الخدمات خلال السنوات الماضية".وأضاف، أن "افتتاح البيوت الصحية والتي نُفذت ضمن مشاريع فريق الجهد الخدمي والهندسي في ميسان من قبل ملاكات قسم المشاريع التابع لدائرة صحة ميسان وبإشراف دائرة الاشغال والصيانة العامة مع بيوت صحية أُخرى ستقدم خدمات صحية كبيرة للكثير من المناطق بعد أن كانت تعاني من عدم وجود مراكز صحية لتقديم الخدمات الصحية الأولية".وأشار رئيس الفريق إلى أن " خطة العام ( 2025 ) ستتضمن مشاريع جديدة لتقديم الخدمات الصحية في مركز المدينة والأقضية و النواحي وسيتم العمل على إنجازها خلال الفترة المقبلة وفق خطة مدروسة تم وضعها بحسب الحاجة الفعلية للمناطق المحرومة".