إطلاق العمل بمشروع الحزام الاخضر في الفلوجة

2025-02-28 18:20:02 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأعلنت بلدية الفلوجة، اليوم الجمعة، المباشرة بتنفيذ مشروع الحزام الأخضر في القضاء.وقال المهندس المشرف على المشروع زياد فرحان أحمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشروع الذي يبلغ طوله 1500 متر، وبعرض 50 مترًا يهدف إلى معالجة العواصف الترابية والحد من ظاهرة التصحر فضلًا عن معالجة التلوث البيئي الناجم الغازات والأبخرة التي تصدرها المصانع".وأضاف، أن "المشروع يتضمن سبعة خطوط من الأشجار دائمة الخضرة، ومنظومة ري حديثة متكاملة، إضافة إلى حزام من الأشجار تعمل كمصدات للرياح".وأشار إلى، أن "المشروع يرمي أيضا إلى استغلال المساحات الفارغة عند أطراف المدينة، وبما يعزز جهود مكافحة التصحر وتحسين جودة الهواء".