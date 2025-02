ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي يعلنان يوم غد السبت أول أيام رمضان

2025-02-28 18:50:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلن ديوان الوقف السني في العراق، مساء اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ. وذكر الديوان في بيان، تلقته (المدى)، أن لجنة تحري الهلال التابعة له، وبالتنسيق مع المجمع الفقهي العراقي، ثبتت رؤية الهلال، مما يعني أن يوم السبت الموافق 1 آذار 2025 هو غرة […]

