2025-02-28 18:50:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة المدى أعلن مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفيدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي، رسمياً، أن السبت الأول من شهر اذار/ مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك في البلاد. ويهتم المسلمون عادة بإعلان مجلس أئمة أستراليا بحلول المناسبات الدينية، مثل شهر رمضان أو العيد، بسبب موقع دولة أستراليا الجغرافي، حيث تقع في أقصى […]

