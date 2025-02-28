بيركوفيتش يعلن القائمة الأولية لمنتخب اليد للرجال

2025-02-28 19:05:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة اليد للرجال، الكرواتي كوران بيركوفيتش، اليوم الجمعة، القائمة الأولية للمنتخب.وذكر بيان لاتحاد اللعبة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة اليد للرجال، الكرواتي كوران بيركوفيتش، أعلن القائمة الأولية التي تم استدعاؤها لخوض تدريبات المنتخب، والتي ستقام في محافظة النجف الأشرف يوم الخميس الموافق 6/3/2025".وأكد بيركوفيتش- بحسب البيان- أن "القائمة أولية وليست نهائية وقابلة للتغيير، حسب عطاء اللاعب وأدائه داخل ساحة اللعب"، مبينًا، أن "تشكيلة المنتخب المستدعاة لا تخلو من وجود لاعبين شباب، وفي ذات الوقت لا تخلو من الكبار".وتابع البيان، أن "القائمة ضمت 26 لاعبًا هم:أحمد مكي، علي عبد الرضا، كرار حيدر، حسن إبراهيم السهلاني، حسين علي خضير (الشرطة)، سامر مشتاق، طه فرقد، محمد علي مهدي، أحمد طارق، ماجد عبد الرضا، منتظر ناظم، سهند أشرف، مصطفى محمد، مجتبى باسم (الكرخ) منتظر قاسم، سجاد حمودي، سجاد طالب، وائل حافظ، بدر حمودي، أحمد خالد (الحشد) علي صلاح، علي رعد (الجيش) محمد وزير، مصطفى فائق (السليمانية) حسن كوكب (كربلاء) علي محمد السيلاوي (نفط البصرة)".وكان الاتحاد العراقي لكرة اليد قد أعلن تسمية الكادر الفني والإداري لمنتخبنا الوطني بقيادة المدير الفني الكرواتي كوران بيركوفيتش والمدربين قتيبة أحمد والدكتور محمد كاظم والدكتور حيدر غازي ومدربي حراس المرمى كاظم ناصر ومصطفى ياسين والمحلل الفني الدكتور فلاح حسن ومدير الفريق محسن هجي.



