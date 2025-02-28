مكتب السيد السيستاني ينفي صدور إعلان يخص أول يوم من شهر رمضان

2025-02-28 19:05:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفى مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الجمعة، (28 شباط 2025)، صدور أي إعلان يخص تحديد أٔول يوم من شهر رمضان.

وكانت أنباء تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ان مكتب المرجع السيستاني أعلن ان الأحد المقبل هو أول أيام شهر رمضان.

يشار الى ان عدة دول عربية واسلامية أعلنت ان يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان، فيما أعلنت أخرى ان الأحد هو أول أيامه.



