مكتب السيد السيستاني: بعد غد الأحد أول أيام رمضان المبارك

2025-02-28 19:30:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن مكتبُ المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، اليوم الجمعة، أن يومَ الأحد المقبل هو الأول من شهر رمضان المبارك.وقال مكتبُ آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلُّهُ) في النجف الأشرف في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "يوم غدٍ السبت هو المكمّل لشهر شعبان، ويوم الأحد الموافق (2025/3/2 م) هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1446للهجرة".