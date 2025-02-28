2025-02-28 19:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كلفت لجنةُ الحكام في الاتحادِ الآسيويّ لكرةِ القدم، اليوم الجمعة، (28 شباط 2025)، حكمين عراقيين دوليين لقيادةِ المباراةِ النهائيّة لبُطولةِ كأس آسيا للشباب دون 20 عاماً التي ستجري في مدينةِ شينزين الصينية يوم غدٍ السبت.

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الحكمُ (زيد ثامر) سيكون حكماً رابعاً مع حكم ياباني، فيما سيكون الحكم (حيدر عبد الحسن) حكماً احتياطياً".

وكان الحكمان زيد ثامر وحيدر عبد الحسين، قد شاركا في قيادةِ عددٍ من المباريات من قبل في نهائياتِ كأس آسيا للشبابِ الجارية أحداثها الآن، منها مباريات أستراليا مع قطر، وإيران مع أوزباكستان، وكوريا الجنوبية مع أوزباكستان، وكوريا الجنوبية مع السعودية.