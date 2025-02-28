بعد فوزه على غاز الشمال.. الدفاع الجوي أول الواصلين لنصف نهائي دوري السلة

2025-02-28 19:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق الدفاع الجوي، أول انتصار له على حساب فريق غاز الشمالبفارق 61 نقطة، في انطلاق دور الثمانية لدوري المحترفين لكرة السلة 2024-2025.

وفاز الدفاع الجوي على غاز الجنوب بنتيجة 121 -60، نقطة ليكون أول الواصلين إلى دور النصف نهائي للبطولة.

وجرت المباراة مساء اليوم الجمعة، في قاعةالشعب المغلقة للألعاب الرياضية في بغداد.

وتقام يوم الأحد، المباراة الثانية بين فريقيالكرخ وضيفه الحشد الشعبي ضمن دور ربع نهائي دوري المحترفين لكرة السلة، في قاعةنادي الكرخ المغلقة في بغداد.

وتأهلت ثمانية أندية لدور ربع نهائي دوريالمحترفين لكرة السلة، هي الشرطة والحلة وغاز الشمال والكرخ والحشد الشعبي والدفاعالجوي وزاخو ودجلة الجامعة.