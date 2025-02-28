ديوان الوقف السني العراقي: غدا أول أيام رمضان

2025-02-28 20:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 28 - 2 (كونا) -- أعلن ديوان الوقف السني العراقي والمجمع الفقهي العراقي اليوم الجمعة عن ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان ليكون يوم غد السبت أول أيام الشهر الفضيل للعام 1446 هجرية في العراق.جاء ذلك في كلمة لرئيس الديوان مشعان الخزرجي على هامش اجتماع مجلس مراقبة هلال شهر رمضان في بغداد بحضور عدد من رجال الدين والقضاة والخبراء في مجال الفلك.وقال الخزرجي إنه "بالنظر لثبوت رؤية الهلال بالوجه الشرعي والفلكي فإن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام". (النهاية) ع ح ه / م ع ع