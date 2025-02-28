السامرائي يهنئ العراقيين والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

2025-02-28 20:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

هنأ رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، (28 شباط 2025) بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال السامرائي في بيان بالمناسبة، تلقته "بغداد اليوم": "بقلوب يملؤها الإيمان، نهنئ أبناء شعبنا العراقي الأبي، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ عراقنا الحبيب، ويمنّ علينا فلسطين الجريحة بالفرج القريب، وأن يعم السلام والطمأنينة والتسامح والمحبة ربوع عالمنا".

وكان ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي، قد أعلنا بوقت سابق اليوم ان يوم غد السبت هو الأول من شهر رمضان المبارك.







