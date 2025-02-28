الإعلام الأمني تنبه الى تفجير مسيطر عليه غربي بغداد في الـ 9 صباح الغد
2025-02-28 20:20:02 - المصدر: واع
بغداد- واع
نوهت خلية الإعلام الأمني ، اليوم الجمعة، عن تفجير مسيطر عليه غربي العاصمة بغداد في الـ 9 صباح الغد.
وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إنه "سيكون هناك تفجير مسيطر عليه من قبل الجهات الأمنية المختصة لمخلفات حربية بالساعة 0900 صباح يوم غد السبت الموافق 1 آذار 2025 غربي العاصمة بالقرب من مطار بغداد الدولي".
نوهت خلية الإعلام الأمني ، اليوم الجمعة، عن تفجير مسيطر عليه غربي العاصمة بغداد في الـ 9 صباح الغد.
وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إنه "سيكون هناك تفجير مسيطر عليه من قبل الجهات الأمنية المختصة لمخلفات حربية بالساعة 0900 صباح يوم غد السبت الموافق 1 آذار 2025 غربي العاصمة بالقرب من مطار بغداد الدولي".