ندوة بتركيا لمناقشة تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين الأتراك الى العراق

2025-02-28 20:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أنقرة

نظمت السفارة العراقية في أنقرة، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، ندوة تحت رعاية سفير جمهورية العراق لدى أنقرة، ماجد اللجماوي، لمناقشة تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين الأتراك واستعراض الفرص الاستثمارية في العراق لعام 2025.

وحضر الندوة، بحسب بيان للسفارة، تلقته "بغداد اليوم"، ممثلون بارزون من الجانبين العراقي والتركي، بما في ذلك رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التركية - العراقية، محمد مفيد أيدن، ونائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، حسين السعبري، والسفيرة فاطمة يازكان مدير عام سياسة الهجرة وشؤون الفيزا في الخارجية التركية، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السفير اللجماوي على عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين العراق وتركيا، مشيرًا إلى التطور الكبير في المجالات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وأوضح أن العراق يفتح أبوابه للاستثمارات في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، البنية التحتية، الصناعة، الزراعة، والتكنولوجيا، كجزء من خططه الطموحة لعام 2025. كما أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 15 مليار دولار (باستثناء النفط ومشتقاته) خلال عام 2024.

وأكد السفير اللجماوي على التزام الحكومة العراقية بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن تركيا تعد شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للعراق. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتبسيط إجراءات منح التأشيرات للمستثمرين الأتراك، بما في ذلك الحصول على استثناءات خاصة تتيح منح سمات الدخول بشكل مباشر.

من جهته، أشاد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التركية - العراقية بجهود السفارة العراقية في تسهيل إجراءات منح التأشيرات، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما أوضح نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية أن عام 2025 سيشهد انطلاقة كبيرة في المشاريع الاستثمارية، مع توفير مزيد من التسهيلات للمستثمرين وطرح مشاريع استراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا الحديثة.

بدورها، أكدت السفيرة فاطمة يازكان على أهمية تسهيل إجراءات منح التأشيرات في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن تركيا ترى في العراق سوقًا استثمارية واعدة. وأكدت استعداد الحكومة التركية لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع العراق، خاصة في مشاريع البنية التحتية والطاقة.

خلال الندوة، ناقش الحاضرون التحديات التي يواجهها المستثمرون الأتراك في العراق، بما في ذلك الإجراءات الإدارية، التشريعات الاستثمارية، ومتطلبات الحصول على التراخيص. وأكد السفير اللجماوي أن السفارة تتابع هذه القضايا عن كثب وتسعى إلى تذليل العقبات لضمان بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية.