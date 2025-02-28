2025-02-28 20:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا النائب الأمريكي الجمهوري، جوويلسون، الى "جعل العراق عظيما مجددا"، وإلى وقف سيطرة إيران عليه، بعددعواته السابقة الى وقف التمويل للعراق، بحسب ما ذكرت قناة "فوكس نيوز"الأمريكية.

وأوضح التقرير الأمريكي، الذي ترجمته وكالة شفقنيوز، إن ويلسون، وهو ايضا عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي،نشر تدوينة على منصة "إكس"، قال فيها "أجعل العراق عظيما مجددا"،مرفقة بصورة للعلم العراقي.

ولفت التقرير إلى أن كثيرين علقوا على تدوينةالنائب ويلسون، من بينهم من كتب له قائلا له "أمريكا أولا؟"، بينما علق آخر قائلا "انسواالعراق واقلقوا بشان الأمريكيين".

وأشار التقرير، إلى أن "النائب ويلسون تحدث علناعلى وسائل التواصل الاجتماعي عن دول أجنبية مختلفة، بما في ذلك العراق وإيران، حيثانتقد سطوة طهران على بغداد، واستخدم مرار عبارة "حرروا العراق من إيران".

ونقل التقرير عن ويلسون قوله في مواقف سابقة، أن"ايران تدير الحكومة العراقية، فضلا عن الجيش والقضاء والشرطة والبنوك".

وفي منشور سابق له، قال ويلسون أن "شعبالعراق العظيم بكافة أديانه واعراقه، هم ورثة حضارة رائعة، ويستحقون اكثر من أنيحكمهم نظام إرهابي في ايران"، منتقدا تخلي إدارة جو بايدن السابقة عن حركةالاحتجاج غير الطائفية في العراق، مضيفا انه "يجب علينا تمكين الشعب العراقيلجعل العراق عظيما مجددا وتحرير العراق من إيران".

كما ذكر التقرير بمنشورات سابقة لويلسون، دعافيها الى "وقف تمويل العراق"، والى "قطع جميع المساعدات عن العراقطالما أن إيران تديره".