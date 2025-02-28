احتراق 6000 دجاجة وإغلاق 3 مطاعم مخالفة في ذي قار والنجف

2025-02-28 21:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الجمعة، باحتراق آلاف الدجاج بحريق اندلع في أحد حقول الدواجن جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حقل دواجن في قضاء الجبايش جنوبي ذي قار، تعرض لحريق بسبب تماس كهربائي داخلي في الحقل، حيث أدى الحريق لاحتراق 6000 دجاجة"، لافتا إلى أن "فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث وقامت بإخماد النيران وإنقاذ ما تبقى من الدجاج".

ولفت المصدر، إلى أن "قوة أمنية شنت حملة تفتيش على أصحاب المطاعم في مدينة النجف، حيث انتهت الحملة باعتقال 3 من أصحاب المطاعم، وإغلاقها بسبب مخالفات صحية في عملية خزن الطعام".