أويل برايس: واشنطن ضغطت على بغداد بشأن نفط كوردستان لتحجيم صادرات إيران

2025-02-28 21:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نشر موقع "أويل بريس" الامريكي، المختص بشؤون الطاقة، يوم الجمعة، تقريراً بشأن استئناف ضخ النفط من اقليم كوردستان، مؤكدا ان واشنطن ضغطت على بغداد من اجل ذلك، لتقليل صادرات النفط الايراني.

ووفقا للتقرير الذي ترجمته شفق نيوز، فإنه "ورغم تأكيدات الحكومة العراقية الاتحادية بأن استئناف صادرات النفط من كوردستان بات وشيكاً، قالت شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم إنها لن تستأنف صادرات النفط اليوم".

واشار التقرير الى ان "صادرات النفط من كوردستان متوقفة الآن منذ ما يقرب من عامين، بعد أن توقفت منذ مارس 2023 بسبب الخلاف حول من يجب أن يسمح بالصادرات الكردية".

واوضح، ان "الشركات الأعضاء في APIKUR لتصدير النفط من الاقليم، مستعدة لاستئناف الصادرات على الفور بمجرد التوصل إلى اتفاقيات رسمية لتوفير ضمان الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية بما يتوافق مع الشروط القانونية والتجارية التعاقدية الحالية".

وبين التقرير، ان "منتجي النفط الأجانب في كوردستان يريدون اتفاقيات وضمانات ثابتة قبل استئناف الصادرات، في حين تتعرض بغداد لضغوط من الولايات المتحدة للسماح بتوريد الإمدادات الكردية إلى السوق، حيث تتطلع إدارة ترامب إلى فرض تخفيض كبير في صادرات النفط الإيرانية في إطار حملة "الضغط الأقصى".

وأعلنت ثماني شركات نفط دولية تعمل في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، إنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي رغم إعلان بغداد عن الاستئناف الوشيك للتصدير.

وذكرت رابطة صناعة النفط في كوردستان (أبيكور) التي تمثل 60% من إنتاج الاقليم، إنه "لم تجر أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع للصادرات الماضية والمستقبلية".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط المهندس حيان عبد الغني، المباشرة باستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي خلال الساعات المقبلة، وجاء ذلك في تصريح أدلى به على هامش زيارته إلى ميناء خور الزبير للاطلاع على عمليات ربط أنبوب الغاز، ونقلته وزارة النفط في بيان.