النفط يهوي بفعل ضغوط ترامب على الدول المتعاملة مع إيران

2025-02-28 21:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط، مساء الجمعة، بأكثر من 1٪، وتوجهت إلى أول انخفاض شهري لها منذ نوفمبر، تشرين الثاني، حيث تستعد الأسواق كلا المعيارين على الطريق الصحيح لنشر أول انخفاض شهري لهما منذ ثلاثة أشهر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت الأكثر نشاطا 81 سنتا، أو 1.1٪، إلى 72.76 دولاراً للبرميل بحلول 14:10 بتوقيت غرينتش، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 69.55 دولارا للبرميل، بانخفاض 80 سنتا، أي أيضا بنسبة 1.1٪.

وتم تداول برنت في الشهر الأمامي، الذي ينتهي يوم الجمعة، عند 73.10 دولارا، بانخفاض قدره 94 سنتا.

ويعتبر هذا هو الانخفاض الأول من نوعه منذ نوفمبر/تشرين الثاني، بفعل ضغوط الرئيس الامريكي دونالد ترامب على الدول المنتجة لخفض تعاملاتها مع ايران.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، أن برنت سيبلغ متوسطه 74.63 دولارا للبرميل في عام 2025، في حين من المتوقع أن يبلغ متوسط النفط الخام الأمريكي 70.66 دولارا.