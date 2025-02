حكمان عراقيان لقيادة نهائي كأس آسيا للشباب في الصين

2025-02-28 21:45:07 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى كلفت لجنةُ الحكام في الاتحادِ الآسيويّ لكرةِ القدم، يوم الجمعة، حكمين عراقيين دوليين لقيادةِ المباراة النهائيّة لبُطولةِ كأس آسيا للشباب دون 20 عاماً التي ستجري في مدينةِ شينزين الصينية غداً السبت. وسيكون الحكمُ زيد ثامر حكماً رابعاً مع حكم ياباني، فيما سيكون الحكم حيدر عبد الحسن، حكماً احتياطياً. وكان الحكمان زيد ثامر، وحيدر […]

