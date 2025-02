2025-02-28 21:45:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلنت إيران، أن يوم غد السبت هو المتمم لشهر شعبان ويوم الأحد المقبل سيكون غرة شهر رمضان المبارك بعد تعذر رؤية الهلال مساء الجمعة. وأعلنت عدة دول، من بينها اليمن، السعودية، فلسطين، قطر، الجزائر، سلطنة عمان، الإمارات، تركيا، السودان، إندونيسيا، وأستراليا، أن غدًا السبت 1 مارس 2025 سيكون أول أيام شهر رمضان، وذلك […]

The post إيران تعلن الأحد المقبل أول أيام شهر رمضان appeared first on جريدة المدى.