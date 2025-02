2025-02-28 21:45:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى رأى وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب، اليوم الجمعة، أن استيراد الغاز من إيران يعد أفضل الوجهات، وذلك لصعوبة الخيارات الأخرى. وقال الخطيب خلال مشاركته في منتدى أربيل السنوي الثالث، إن "مشكلة الكهرباء ليست محلية تتعلق بالعراق فقط، بل هي عالمية، وتعاني العديد من الدول في هذا الموضوع". وأضاف، أن "الدعم الحكومي في العراق […]

The post وزير الكهرباء الأسبق: استيراد الغاز من إيران أفضل الخيارات appeared first on جريدة المدى.