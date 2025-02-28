رئيس الجمهورية والسيد الحكيم يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد

2025-02-28 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، مع رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم اليوم الجمعة، الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في بغداد، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم".وأضاف البيان، أنه "في مستهل اللقاء تبادل رئيس الجمهورية والسيد الحكيم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنين أن يعاد على العراقيين والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بالخير والبركة والسلام والأمان".وأشار الى أنه "جرى بحث الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الساحة العراقية".وأكد الرئيس - بحسب البيان - "أهمية تعزيز الوحدة الوطنية، والعمل المشترك بين القوى السياسية لترسيخ الأمن والاستقرار"، مشيرا إلى "ضرورة تبني مسارات وخطط تنموية شاملة للارتقاء بالواقع المعيشي والخدمي للمواطنين".وتابع البيان أنه "تمت مناقشة الأوضاع على الصعيد الإقليمي، إضافة إلى استعراض نتائج زيارة السيد عمار الحكيم الى جمهورية مصر العربية".وواصل البيان أن" السيد الحكيم من جهته، ثمن دور رئيس الجمهورية في تعزيز التماسك الاجتماعي بين المكونات العراقية، وحرصه على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية مصالح المواطنين".