الحشد الشعبي يطيح بأحد عناصر “داعش” الإرهابي في سهل نينوى

2025-02-28 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، الإطاحة بأحد عناصر “داعش” الإرهابي في سهل نينوى.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قوة من استخبارات اللواء 30 بالحشد الشعبي، تمكنت من الاطاحة بأحد عناصر فلول “داعش” الإرهابي البارزين في سهل نينوى"، مبينة أن "ذلك جاء خلال عملية أمنية استــناداً الى مـعلومات استخـبارية دقيـقة، حيث تمكنت القوة من الاطــاحـة بالارهابي المدعو (ب ـ ح) عنـد احـد مداخل سـهل نيـنوى وهـو مطلوب للعـدالة وفـق الـمادة الرابـعة مـن قانون مكافحة الارهاب."وأضافت، انه " تم اتخاذ الاجراءات الاصولية اللازمة بحق المعتقل."