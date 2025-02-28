2025-02-28 22:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، (28 شباط 2025)، عن الاطاحة بأحد عناصر داعش الإرهابي البارزين في سهل نينوى.

وذكر بيان لاعلام الحشد، تلقته "بغداد اليوم"، انه "تم القاء القبض خلال عملية أمنية استــناداً الى مـعلومات استخـبارية دقيـقة، حيث تمكنت القوة من الاطــاحـة بالارهابي المدعو (ب ـ ح) عنـد احـد مداخل سـهل نيـنوى وهـو مطلوب للعـدالة وفـق الـمادة الرابـعة مـن قانون مكافحة الارهاب".

وأضاف البيان "تم اتخاذ الاجراءات الاصولية اللازمة بحق المعتقل".



