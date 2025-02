2025-02-28 22:51:22 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينه على منصته (تروث) أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غير مستعد للسلام مع روسيا. وقال ترامب عقب مباحثاته مع زيلينسكي ومؤتمر صحفي شهد مشادة كلامية بينها "تبين لي أن الرئيس زيلينسكي غير مستعد للسلام طالما أن الولايات المتحدة طرف في المفاوضات، إذ يرى أن دعمنا يمنحه ميزة […]

