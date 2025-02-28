السبت غرة رمضان في السعودية ودول خليجية والعراق يصوم الأحد

2025-02-28 23:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

سعوديون يتطلعون إلى رصد أول هلال للقمر إيذانا ببدء شهر رمضان، 28 فبراير 2025 (أ ف ب)

أعلنت السلطات السعودية أن غداً السبت أول أيام رمضان، فيما أعلن العراق أن الأحد هو أول أيام الشهر.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن "المحكمة العليا تقرر أن يوم غد السبت الموافق الأول من مارس (آذار) 2025، هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1446هـ".

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وأعلن مكتب المرجع الأعلى للشيعة بالنجف علي السيستاني الذي يقلده ملايين من المسلمين الشيعة حول العالم لا سيما في العراق، أن "يوم الأحد الموافق الثاني من مارس 2025 هو الأول من شهر رمضان لعام 1446 ه".

وتحدد بداية شهر رمضان برؤية الهلال، إذ إن التقويم الإسلامي قمري، تقليدياً، تتبع دول إسلامية عدة التاريخ الذي تحدده السلطات الدينية في السعودية.

ومن بين دول الخليج، أعلنت قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان أيضاً أن غداً هو أول أيام رمضان، كما أعلن الأردن أن الشهر يبدأ غداً.



