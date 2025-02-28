كومان يكشف تشكيلة هولندا لمواجهة إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية

2025-02-28 23:45:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، القائمة الرسمية لخوض مباراتي ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام منتخب إسبانيا.ومن المقرر أن يلعب منتخب هولندا أمام منتخب إسبانيا يومي 20، و23 آذار المقبل، وستكون مباراة الذهاب في هولندا، ومباراة الإياب في إسبانيا.وجاءت قائمة منتخب هولندا لمباراتي إسبانيا على النحو التالي:حراسة المرمى: مارك فليكن- نيك أوليغ- بارت فيربروغن.خط الدفاع: ناثان آكي- فيرجيل فان دايك- لوتشاريل جيرترويدا- دينزل دومفريس- جيريمي فريمبونغ- جوريل هاتو- جان باول فان هيسيك- جورين تيمبر- ستيفان دي فريج.خط الوسط: فرينكي دي يونغ- ريان غرافينبيرج- جاستن كلويفيرت- تيون كوبمينيرس- نوا لانج- تيجاني ريندرز- تشافي سيمونز.خط الهجوم: بريان بروبي- كودي جاكبو- جيردي شوتين- ممفيس ديباي.