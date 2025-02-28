2025-02-28 23:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة، يوم الجمعة، رحيل مهاجمه البرازيلي فيتور روكي، بعد قطع إعارته إلى ريال بيتيس مبكرًا.

وكان روكي قد انضم إلى البارسا في صيف 2023، لكنه سجل ظهوره الأول مع الفريق في كانون الثانى/يناير من العام التالي.

وفي آب/أغسطس الماضي، وافق برشلونة على إعارته إلى ريال بيتيس لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لعام آخر قبل أن يقطع إعارته بعد وصول عرض بالميراس.

وأصدر النادي الكتالوني، بيانًا رسميًا، أوضح خلاله توصله لاتفاق مع بالميراس البرازيلي بشأن انتقال روكي إلى صفوفه، دون ذكر تفاصيل الصفقة.

من جانبه، أكد بالميراس تعاقده مع المهاجم الشاب، وذلك عبر حسابه بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وكتب بالميراس: "إنه يوم ميلادك، لكن الهدية من نصيبنا.. المهاجم الجديد وصل، عيد ميلاد سعيد يا روكي".