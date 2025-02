إردوغان عن دعوة أوجلان إلى إلقاء السلاح: "فرصة تاريخية"

2025-02-28 23:55:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى رأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، أن دعوة الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، المسجون في تركيا، حزب العمال الكردستاني الذي أسسه، إلى إلقاء السلاح وحل نفسه، تشكل «فرصة تاريخية». وقال إردوغان، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لدينا فرصة تاريخية للتقدم نحو هدف تدمير جدار الإرهاب». وكان زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين في […]

