2025-03-01 00:00:06 - المصدر: الطاقة

في 21 فبراير/شباط 2025، نشرت رويترز خبرًا اعتبرته حصريًا، بشأن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات صارمة وحظر اقتصادي على العراق، في حالة عدم ضخ نفط إقليم كردستان، إلى ميناء جيهان التركي. وقال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن أنبوب جيهان التركي قديم، وجرى توقيع عقده …

إقرأ: هل هدد ترمب بفرض عقوبات على العراق.. وما علاقة إيران؟ أنس الحجي يجيب على منصة الطاقة



