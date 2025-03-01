2025-03-01 00:09:04 - المصدر: ايشان

في رد على حديث الرئيس الانتقالي السوري، الذي قال فيه: إننا لا نجيد اللطم والعويل”، أكد زعيم ائتلاف دولة القانون أن الشيعة استلموا العراق “خرابة” من الدولة السابقة. المالكي وفي تصريح لبرنامج “المقاربة” الذي يقدمه الزميل سامر جواد، قال إن “الشيعة استلموا خراباً من الدولة السابقة، ولُملم الوضع بالجهود والدماء”. وأضاف: “سوينا العراق دولة لها […]

ظهرت المقالة المالكي: سوينا العراق دولة.. ونتمنى من جماعة “الجولاني” يصيرون مثلنا أولاً على ايشان.



