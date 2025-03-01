الشرطة والكهرباء يتقاسمان المركز الأول في ختام بطولة أندية العراق للمواي تاي

2025-03-01 00:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأختتمت مساء الجمعة، على قاعة المركز التدريبي للمنتخبات الوطنية في بغداد، منافسات بطولة أندية العراق للمواي تاي لفئة المتقدمين وبمشاركة (350) لاعباً مثلوا (37) نادياً من مختلف محافظات العراق.وذكر إعلام اللجنة الأولمبية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "ناديي الشرطة والكهرباء تقاسما المركز الأول فرقيا مناصفة، فيما وقف ناديا نفط البصرة وأمانة بغداد وصيفان بالتناصف أيضاً في ترتيب عموم أندية العراق".وقال عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية رئيس الإتحاد العراقي للمواي تاي مصطفى جبار علگ ، بحسب البيان، ان " البطولة التي استمرت خمسة أيام، شهدت مستويات كبيرة بين اللاعبين"، مبينا ان "المنافسة استمرت حتى اللحظات الأخيرة من النزال النهائي".وبين علگ ان "اللجنة الفنية في الأتحاد، تابعت مستويات اللاعبين وأشرت الأسماء التي ستدخل معسكرا تدريبيا محليا لغرض اختيار الأفضل منهم في تشكيلة المنتخب الوطني الأول".وختم رئيس الأتحاد حديثه بالقول ”نشكر اللجنة الأولمبية ممثلة برئيسها الدكتور عقيل مفتن على دعم البطولة ماديا ومعنويا ومؤكداً لو لا تلك الرعاية لما اقيمت البطولة بسبب الضائقة المالية للاتحاد‟.الى ذلك، حقق لاعب نادي الكهرباء يوسف خالد كاظم في فئة تحت (23) عام جائزة افضل لاعب في البطولة، فيما حقق لاعب نادي الشرطة مهند محمود عودة جائزة افضل لاعب في البطولة لفئة فوق (23) عام.