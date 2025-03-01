2025-03-01 00:50:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن القوات الأمنية ستضاعف جهودها في شهر رمضان المبارك.وقال الشمري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "مع إطلالة شهر رمضان المبارك، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى الأمة الإسلامية كافة، بهذا الشهر الذي جعله الله رحمة للعاملين، الذي يحمل في أيامه نفحات إيمانية ما احوجنا إليها، فهي فرصة عظيمة لإصلاح النفس والفوز برضى الله سبحانه وتعالى".وأضاف: إن "قواتنا الأمنية البطلة ستضاعف جهودها في هذا الشهر الكريم، لكي ينعم أبناء شعبنا العزيز بهذه الأيام بالأمن، وهذا غاية الفخر أن يكون الإنسان في خدمة الصائمين ".وتابع: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين."