وزير الداخلية: قواتنا الأمنية ستضاعف جهودها في شهر رمضان الكريم
2025-03-01 00:50:03 - المصدر: واع
بغداد – واع
أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن القوات الأمنية ستضاعف جهودها في شهر رمضان المبارك.
وقال الشمري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "مع إطلالة شهر رمضان المبارك، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى الأمة الإسلامية كافة، بهذا الشهر الذي جعله الله رحمة للعاملين، الذي يحمل في أيامه نفحات إيمانية ما احوجنا إليها، فهي فرصة عظيمة لإصلاح النفس والفوز برضى الله سبحانه وتعالى".
وأضاف: إن "قواتنا الأمنية البطلة ستضاعف جهودها في هذا الشهر الكريم، لكي ينعم أبناء شعبنا العزيز بهذه الأيام بالأمن، وهذا غاية الفخر أن يكون الإنسان في خدمة الصائمين ".
وتابع: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين."
أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن القوات الأمنية ستضاعف جهودها في شهر رمضان المبارك.
وقال الشمري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "مع إطلالة شهر رمضان المبارك، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى الأمة الإسلامية كافة، بهذا الشهر الذي جعله الله رحمة للعاملين، الذي يحمل في أيامه نفحات إيمانية ما احوجنا إليها، فهي فرصة عظيمة لإصلاح النفس والفوز برضى الله سبحانه وتعالى".
وأضاف: إن "قواتنا الأمنية البطلة ستضاعف جهودها في هذا الشهر الكريم، لكي ينعم أبناء شعبنا العزيز بهذه الأيام بالأمن، وهذا غاية الفخر أن يكون الإنسان في خدمة الصائمين ".
وتابع: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين."