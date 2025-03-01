بعد ارتباط اسمه ببرشلونة.. ميسي: عائلتي تستمتع بالحياة في فلوريدا

2025-03-01 01:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، الذي ساعد فريقه الحالي في الفوز بدرع المشجعين للدوري الأمريكي في 2024، ثم خرج من الأدوار الإقصائية أمام أتالانتا يونايتد، بأن عائلته تستمع بالحياة في فلوريدا.

يأتي ذلك، بعد أيام من صدور تقارير صحفية، تفيد بأن ميسي يريد العودة إلى برشلونة، لاختتام مسيرته الكروية مع النادي الكتالوني.

وقال ميسي، في مقابلة أجراها مع زين لو المذيع الذي يعمل في "آبل ميوزيك": "أعجبتني فكرة أنني سآتي إلى هنا ومساعدة الفريق ليصبح ناديا عظيما، وكنت أعلم أيضا أن هذه هي المدينة التي سأستمتع فيها أنا وعائلتي".

وأضاف: "رغم أنني لم أكن أعرف المدينة بشكل جيد لأنني جئت إلى هنا مرات قليلة، كنت أعلم عنها، لأن لدي عائلة وأصدقاء يزورون هذه المدينة، وكنت أعتقد أن الوقت كان مناسبا، وأنا لا أندم على ذلك، بل على العكس".

وعن تجربته مع نادي باريس سان جيرمان، أكد ميسي، أنه لم يشعر يوما ما بالسعادة خلال فترته التي استمرت عامين في باريس سان جيرمان الفرنسي، مشيرا إلى أنه الآن سعيد داخل الملعب وخارجه.

وكان ميسي (37 عاما) الفائز 8 مرات بجائزة الكرة الذهبية، قد انضم لفريق إنتر ميامي، الذي يشارك في ملكيته ديفيد بيكهام، قادما من سان جيرمان في يوليو/تموز 2023 بعد فترة مضطربة قضاها بالعاصمة الفرنسية.

وتابع: "القدوم للعب مع إنتر ميامي كان فرصة، والطريقة التي تطورت بها الأمور خلال آخر سنواتي في باريس، رغم أنه كان قراراً عليّ اتخاذه لأنه كان يجب أن أترك برشلونة، مررت بسنتين لم استمتع فيهما".

وأضاف: "لم أشعر يوما ما بالسعادة، سواء في التدريبات أو المباريات، كان لدي صعوبة في التكيف مع كل ذلك، شعرت بأنني مدعو للقدوم إلى إنتر لأن النادي في تطور، وهو جديد جدا، حيث تم إنشاؤه منذ سنوات قليلة".