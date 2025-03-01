محترفان أمريكيان يعززان صفوف الكرخ بكرة السلة

2025-03-01 02:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتعاقدت إدارة نادي الكرخ الرياضي مع محترفين أمريكيين لتعزيز صفوف الفريق قبل مباريات دور الثمانية في دوري المحترفين.وذكرت إدارة النادي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تعاقدت مع محترفين أمريكيين إثنين قبل إنطلاق منافسات دور الثمانية بدوري المحترفين العراقي ليتواصل اللاعبين مع الوحدات التدريبية للفريق تحت اشراف المدرب عقيل نجم ومساعده سجاد حسين".وأضافت: ان "اللاعبين سيكونان إضافة كبيرة للفريق قبل لقاء الحشد الشعبي يوم غد الاحد ، ستدفعه الى الأدوار المقبلة مع جاهزية اللاعبين العراقيين للمهمة".وأشارت إلى أن "المحترفين هما ليفاي برادلي وهو لاعب فريق العرائش المغربي، وفريق بريستول في الدوري الانكليزي، اما المحترف الثاني هو إيزاي هامنز لاعب فريق NSA اللبناني، ولاعب فريق العربي القطري".