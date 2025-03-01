رسميا.. برشلونة يتخلص من روكي

2025-03-01 08:30:03 - المصدر: واع

متابعة-واعأعلن نادي برشلونة رحيل مهاجمه البرازيلي فيتور روكي، بعد قطع إعارته إلى ريال بيتيس مبكرًا.وأصدر البارسا بيانًا رسميًا، أعلن خلاله توصله لاتفاق مع بالميراس البرازيلي بشأن انتقال روكي إلى صفوفه، دون ذكر تفاصيل الصفقة.من جانبه، أكد بالميراس تعاقده مع المهاجم الشاب، وذلك عبر حسابه بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي.وكتب بالميراس: "إنه يوم ميلادك، لكن الهدية من نصيبنا.. المهاجم الجديد وصل، عيد ميلاد سعيد يا روكي".وجاء هذا الانتقال بالتزامن مع إتمام روكي عامه الـ20.وكان روكي قد انضم إلى البارسا في صيف 2023، لكنه سجل ظهوره الأول مع الفريق في كانون الثانى من العام التالي.وفي آب الماضي، وافق برشلونة على إعارته إلى ريال بيتيس لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لعام آخر قبل أن يقطع إعارته بعد وصول عرض بالميراس.المصدر : كورة