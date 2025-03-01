2025-03-01 09:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحددت وزارة النفط الاتحادية، يوم الثلاثاء المقبل موعداً للاجتماع مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لمناقشة القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة والتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية، فيما وجهت دعوة للشركات الأجنبية المتعاقدة مع حكومة إقليم كردستان لتطوير حقول الإقليم.وذكر بيان للوزارة، تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه اليوم السبت، أنها "وجهت دعوة للشركات الأجنبية العالمية المنضوية تحت (أبيكور ) والمتعاقدة مع حكومة إقليم كردستان لتطوير حقول الإقليم".وتابع البيان أن "الوزارة وجهت دعوة إلى وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم للحضور في بغداد يوم الثلاثاء القادم لغرض تداول ومناقشة القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة للتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية بأفضل الممارسات العالمية وبما يخدم المصلحة الوطنية".