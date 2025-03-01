النفط العراقي يسجل ارتفاعا طفيفا بتعاملات نهاية الأسبوع

2025-03-01 09:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم السبت (1 اذار 2025)، ارتفاعا طفيفا بتعاملات نهاية الأسبوع في السوق العالمية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة المتوسط 75.20 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 72.15 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.88+ لكلاهما، تسليم نيسان 2025.

كما أظهرت البيانات انخفاضا أيضا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 73.18 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 69.67 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.86- لكلاهما.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع