النفط الاتحادية تدعو "أبيكور" وثروات كوردستان للاجتماع في بغداد

2025-03-01 09:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعت وزارة النفط الاتحادية، اليوم السبت، الشركات النفطية العالمية المنضوية تحت مظلة "أبيكور" والمتعاقدة مع حكومة إقليم كوردستان، إضافة إلى وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، لحضور اجتماع في بغداد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 4 آذار 2025.

وذكرت الوزارة في بيان ورد إلى شفق نيوز، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، سعياً للتوصل إلى تفاهمات تسهم في تطوير الحقول النفطية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يخدم المصلحة الوطنية.

وأمس الجمعة، أعلنت ثماني شركات نفط دولية تعمل في إقليم كوردستان، أنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي رغم إعلان بغداد عن الاستئناف الوشيك للتصدير.

وذكرت رابطة صناعة النفط في كوردستان (أبيكور) التي تمثل 60% من إنتاج الاقليم، إنه "لم تجر أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع للصادرات الماضية والمستقبلية".

وقال مايلز كاجينز المتحدث باسم أبيكور، إنه "للتوضيح، فإن الشركات الأعضاء في أبيكور لن تستأنف صادرات النفط اليوم".

وتضم أبيكور في عضويتها شركات مثل جلف كيستون بتروليم ودي.إن.أو وجينيل إنرجي وشاماران بتروليم.

وأمس، أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط المهندس حيان عبد الغني، المباشرة باستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي خلال الساعات المقبلة.