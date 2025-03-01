سلة الحشد الشعبي تعزز صفوفها بصفقة من العيار الثقيل

2025-03-01 10:15:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلن نادي الحشد الشعبي تعاقده مع اللاعب الامريكي (كلينتوني أيرلي) ليمثل فريقه السلوي في دوري المحترفين للموسم الحالي (2024-2025).وذكر بيان لنادي الحشد الشعبي تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع) أن" اللاعب (أيرلي) وصل إلى بغداد قادماً من نادي المركزية اللبناني، ودخل الوحدة التدريبية الأولى للفريق تمهيداً لمشاركته في مباريات دوري الثمانية ".وأضاف البيان أن " هذا التعاقد يأتي سعياً من إدارة نادي الحشد الشعبي لتعزيز خطوط الفريق، والدخول بقوة لمباريات دوري الثمانية التي من المؤمل أن تنطلق يوم غدٍ الاحد ".وتؤكد إدارة نادي الحشد الشعبي حرصها الدائم على وصول أفضل اللاعبين لفرقها من أجل تمثيل النادي أفضل تمثيل والظهور بصورةٍ تليق باسم نادي الحشد الشعبي الرياضي .يذكر أن فريق الحشد الشعبي سيخوض يوم غدٍ الأحد مباراته المرتقبة أمام نظيره الكرخ في الساعة 9مساءً في قاعة نادي الكرخ الرياضي .