خلال افتتاحه مستشفى استثماري.. محافظ ميسان يدعو لتعزيز القطاع الصحي الخاص

2025-03-01 10:45:01 - المصدر: واع

ميسان – واعافتتح محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، اليوم السبت، مستشفى استثماري في مدينة العمارة داعياً الى تعزيز الاستثمار بالقطاع الصحي وخلق بيئة آمنة له.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ ميسان افتتح مستشفى العمارة الأهلي العام، الذي يُعد إضافة نوعية للقطاع الصحي في المحافظة ويمتد على مساحة 1150 م²، ويتكون من 6 طوابق بسعة 50 سريراً، ويضم أحدث التقنيات والمراكز الطبية المتخصصة".وأضاف أن "الطابق الأرضي للمستشفى يضم وحدات الأشعة (XR)، والرنين المغناطيسي، ومختبرات كيميائية وبيولوجية، ومختبراً نسيجياً وبكتيرياً، بالإضافة إلى أقسام السونار، والإيكو، والاستشاريات الطبية"، لافتاً إلى أن "الطابق الأول يضم جهاز مفراس حلزوني، ومركز أسنان متكاملاً، ومركز عيون، ومركز تجميل، فيما ضم الطابق الثاني صالات ولادة، وغرف رقود خدج، واحتوى الطابق الثالث على صالة قسطرة قلبية، ومركز أطفال الأنابيب، وغرف عناية مركزة، والطابق الرابع مخصص لصالات العمليات الجراحية، وضم الطابق السادس غرف كاميرات ومخازن".وقال المحافظ في كلمة له خلال الافتتاح: إن "هذا الصرح الطبي الاستثماري يُعد إضافة مهمة لقطاع الصحة من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين"، مؤكداً على "أهمية تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، ولاسيما القطاع الصحي، وأن الحكومة المحلية تعمل بقوة على خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار لدعم التنمية الاقتصادية والنهوض بواقع المحافظة".