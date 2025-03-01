2025-03-01 10:45:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار غزيرة وحدوث عواصف ترابية بدءاً من الثلاثاء المقبل.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم عدا الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية يكون غائماً مع فرصة لزخات مطر فيها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، ومدى الرؤية (8-10) كم وفي المطر (5-7)كم"، مبيناً أن "درجات الحرارة في دهوك 13، السليمانية 11، واربيل 14، ونينوى وكركوك 16، وصلاح الدين والأنبار 18، وبغداد وكربلاء المقدسة وديالى 20، وواسط وبابل والديوانية والنجف الاشرف والمثنى 21، وذي قار وميسان والبصرة 22".وأضاف أن "يوم الاثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".وأشار إلى أن "طقس الثلاثاء المقبل سيكون غائماً مع هطول أمطار متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من البلاد، وتكون غزيرة الشدة أحياناً في المنطقة الجنوبية والأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، وسرعة الرياح (20-30)كم /س مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع في جميع مناطق البلاد، ومدى الرؤية (6-8)كم وفي المطر (4-6)كم".ولفت إلى أن "الأربعاء المقبل سيكون الطقس غائماً مع هطول أمطار متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض في جميع مناطق البلاد، ومدى الرؤية (6-8)كم وفي المطر (4-6)كم".