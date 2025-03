حادث يودي بحياة سائق دراجة نارية على طريق العكيكة جنوب الناصرية

2025-03-01 10:45:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:توفي شخص إثر حادث تصادم بين دراجة نارية وعجلة على الطريق العام جنوب مدينة الناصرية. وقال مصدر في شرطة ذي قار لشبكة أخبار الناصرية، إن الحادث وقع في ناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ، حيث اصطدمت دراجة نارية يقودها شخص يبلغ من العمر 39 عاماً مع باص صغير...

