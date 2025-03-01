2025-03-01 10:54:04 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، انقساماً في أجواء البلاد بين هطول أمطار غزيرة وحدوث عواصف ترابية بدءاً من الثلاثاء المقبل. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان، إن “غداً الأحد سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم عدا الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية يكون غائماً مع فرصة لزخات مطر فيها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، […]

ظهرت المقالة طقس العراق ينقسم بين أمطار وعواصف ترابية بدءاً من الثلاثاء المقبل أولاً على ايشان.



